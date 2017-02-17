Спасатели предупреждают о гололедице на автодорогах Украины

На автодорогах Украины из-за снижения температуры воздуха сохраняется гололед.

На дорогах наблюдается гололедица / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Водителям стоит помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства.

Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

Напомним, в субботу в Украине местами пройдет мокрый снег, в воскресенье без осадков. На юге потеплеет до +9°.