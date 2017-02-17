На популярных украинских маршрутах практически без осадков, на юге температура до +6°
На автодоргах Украины в ближайшие дни практически без осадков, на юге температура до +6°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +6°. Завтра на этом маршруте пройдет мокрый снег, +2°...+7°. В воскресенье без осадков, до +8°.
Погода на выходные: в Украине практически без осадков, на юге в воскресенье потеплеет до +9° (карта)
На трассе Киев - Ужгород сегодня солнечно, температура в дороге +1°... +3°. Завтра на этом маршруте местами пройдет снег с дождем, температура до +4°. В воскресенье по этому маршруту без осадков, температура в дороге +2°... +4°.
На трассе Киев - Харьков сегодня практически без осадков. Температура в дороге -4°... +3°. Завтра по этому маршруту мокрый снег, температура +1°... +2°. В воскресенье солнечно, до +3°.
На Мариупольском направлении сегодня без осадков, температура -1°...+3°. Завтра по этому маршруту пройдет снег с дождем. В воскресенье без осадков, до +6°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня солнечно. Температура в дороге +1°… +4°. В субботу на этом маршруте местами пройдет мокрый снег. В воскресенье ожидается переменная облачность, температура до +3°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°