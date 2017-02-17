На популярных украинских маршрутах практически без осадков, на юге температура до +6°

На автодоргах Украины в ближайшие дни практически без осадков, на юге температура до +6°.

На автодорогах Украины практически без осадков / drive2.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +6°. Завтра на этом маршруте пройдет мокрый снег, +2°...+7°. В воскресенье без осадков, до +8°.

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На трассе Киев - Ужгород сегодня солнечно, температура в дороге +1°... +3°. Завтра на этом маршруте местами пройдет снег с дождем, температура до +4°. В воскресенье по этому маршруту без осадков, температура в дороге +2°... +4°.

На трассе Киев - Харьков сегодня практически без осадков. Температура в дороге -4°... +3°. Завтра по этому маршруту мокрый снег, температура +1°... +2°. В воскресенье солнечно, до +3°.

На Мариупольском направлении сегодня без осадков, температура -1°...+3°. Завтра по этому маршруту пройдет снег с дождем. В воскресенье без осадков, до +6°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня солнечно. Температура в дороге +1°… +4°. В субботу на этом маршруте местами пройдет мокрый снег. В воскресенье ожидается переменная облачность, температура до +3°.

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