Погода на выходные: в Украине практически без осадков, на юге в воскресенье потеплеет до +9° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в Украине местами пройдет мокрый снег, в воскресенье без осадков. На юге потеплеет до +9°.

В Украине на выходных практически без осадков / УНИАН

В столице в субботу пройдет мокрый снег, температура воздуха ночью -1°, днем +3°. В воскресенье без осадков, -2°...+2°.

Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +4°. В воскресенье без осадков, -4°...+4°.

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В Луцке в субботу ночью -1°, днем +2°, без осадков. В воскресенье ночью -3°, днем +2°, переменная облачность.

В Виннице в субботу мокрый снег, температура воздуха 0°...+4°. В воскресенье до -4°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -3°, днем +6°. В воскресенье -2°...+6°.

В Харькове в субботу ожидаются осадки, температура ночью -1°, днем +2°. В воскресенье -2°...+2°, без осадков.

Прогноз на 18 февраля / УНИАН

Прогноз на 19 февраля / УНИАН

В Днепре в субботу мокрый снег. Температура ночью -2°, днем +2°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -2°...+3°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, -3°...+8°. В воскресенье -1°...-9°, без осадков.

Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье без осадков, температура до +6°.

В Краматорске в субботу пройдет снег с дождем, температура ночью 0°, днем +4°. В воскресенье температура до +4°, облачно с прояснениями.

В Северодонецке завтра пройдет снег, температура ночью 0°, днем +3°. В воскресенье 0°...+4°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пасмурно, температура до -13°. В воскресенье солнечно, ночью -5°, днем +1°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью -2°, днем +7°. В воскресенье без осадков ночью -2°, днем до +7°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +4°. В воскресенье температура днем +5°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра пасмурно, -8°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -6° …+4°.

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