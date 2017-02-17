Погода на выходные: в Украине практически без осадков, на юге в воскресенье потеплеет до +9° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в Украине местами пройдет мокрый снег, в воскресенье без осадков. На юге потеплеет до +9°.
В столице в субботу пройдет мокрый снег, температура воздуха ночью -1°, днем +3°. В воскресенье без осадков, -2°...+2°.
Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +4°. В воскресенье без осадков, -4°...+4°.
В Украине сегодня практически без осадков, на востоке до -6° (карта)
В Луцке в субботу ночью -1°, днем +2°, без осадков. В воскресенье ночью -3°, днем +2°, переменная облачность.
В Виннице в субботу мокрый снег, температура воздуха 0°...+4°. В воскресенье до -4°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -3°, днем +6°. В воскресенье -2°...+6°.
В Харькове в субботу ожидаются осадки, температура ночью -1°, днем +2°. В воскресенье -2°...+2°, без осадков.
В Днепре в субботу мокрый снег. Температура ночью -2°, днем +2°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -2°...+3°.
В Симферополе завтра облачно с прояснениями, -3°...+8°. В воскресенье -1°...-9°, без осадков.
Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье без осадков, температура до +6°.
В Краматорске в субботу пройдет снег с дождем, температура ночью 0°, днем +4°. В воскресенье температура до +4°, облачно с прояснениями.
В Северодонецке завтра пройдет снег, температура ночью 0°, днем +3°. В воскресенье 0°...+4°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пасмурно, температура до -13°. В воскресенье солнечно, ночью -5°, днем +1°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью -2°, днем +7°. В воскресенье без осадков ночью -2°, днем до +7°.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +4°. В воскресенье температура днем +5°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра пасмурно, -8°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -6° …+4°.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°