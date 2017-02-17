Из-за снежной бури в Армении перекрыт ряд автодорог

11:22, 17 февраля 2017
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Из-за сильного снегопада некоторые дороги в Армении временно перекрыты.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В стране из-за снежной бури закрыты автодороги Берд-Чамбарак и Баграташен-Воскепар. Также проезд затруднен на отрезке Урасар-Катнахбюр.

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На перевале Варденяц и поворотах Тигранашена, а также в Сюникской области, дорогах Сотк-Карвачар и Иджеван-Ноемберян наблюдается гололед. На трассе Горис-Капан - местами туман, передает "РИА Новости" со ссылкой на МЧС Армении.

Напомним, в результате шторма, который накрыл восточное побережье США, в Нью-Йорке погиб человек.

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