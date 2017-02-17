Тропический шторм "Динео" привел к гибели семи человек в Мозамбике
В результате тропического шторма "Динео", который обрушился на Мозамбик, погибли минимум семь человек.
Шторм принес в страну дожди и ветры (скорость достигала 160 км/ч), передает Reuters.
Боливия пострадала от наводнения, есть погибшие
Около 130 тысяч человек в провинции Иньямбане пострадали от стихии. Дожди и ветер разрушили 20 тысяч домов.
В правительстве страны заявили, что в регионе существует угроза наводнения. По словам экспертов, шторм должен ослабнуть, но он все еще способен принести обильные осадки.
Напомним, рекордные дожди, которые обрушились на штат Западная Австралия, уничтожили посевы и разрушили многие объекты инфраструктуры.
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