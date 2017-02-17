Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

Сегодня, 17 февраля, в Киеве на дорогах местами гололедица.

На дорогах Киева ожидается гололедица / УНИАН

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"17 февраля в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Напомним, в пятницу, 17 февраля, в столице без осадков, днем до +3°.