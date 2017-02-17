В Киеве сегодня днем до +3°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 17 февраля, в столице без осадков, днем до +3°.

УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до -1°. Ветер юго-западный, до 4.2 м/с.

Читайте также На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -5°

Солнце в столице взошло в 07:06, а зайдет в 17:16.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля в Украине практически без осадков. На востоке до -6°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.