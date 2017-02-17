В Киеве сегодня днем до +3°, без осадков

08:30, 17 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 17 февраля, в столице без осадков, днем до +3°.

УНИАН
УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до -1°. Ветер юго-западный, до 4.2 м/с. 

На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -5°

Солнце в столице взошло в 07:06, а зайдет в 17:16. 

Как сообщал УНИАН, 17 февраля в Украине практически без осадков. На востоке до -6°.

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