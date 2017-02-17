В Украине сегодня практически без осадков, на востоке до -6° (карта)

08:05, 17 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 17 февраля в Украине практически без осадков. На востоке до -6°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В Киеве сегодня без осадков, днем +3°. Ветер юго-западный, до 4.2 м/с.

Во Львове 17 февраля пройдет мокрый снег, днем +5°. Ветер западный и юго-западный, слабый. 

В Луцке без сегодня без осадков. Температура воздуха +2°. Ветер юго-западный, до 3.2 м/с.

В Виннице в пятницу переменная облачность. Температура днем +3°. Ветер юго-западный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +5°, ветер южный и юго-западный, до 6.4 м/с. 

Прогноз на 17 февраля / УНИАН
Прогноз на 17 февраля / УНИАН

В Харькове в пятницу пройдет снег, температура днем -5°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

В Днепре сегодня переменная облачность. Температура -2°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Симферополе без осадков. Температура днем +3°, ветер переменный, до 3.3 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем -1°. Ветер северный и юго-западный, до 3.9 м/с.

В Краматорске в пятницу переменная облачность, температура -4°, ветер переменный, слабый.

В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем -4°. Ветер западный и юго-западный, до 4.4 м/с.

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