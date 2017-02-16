В Чили 11-летний ребенок погиб от удара молнии (видео)

20:41, 16 февраля 2017
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Трагедия произошла неподалеку от города Кунко во время семейного пикника в лесу.

В Чили 11-летний ребенок погиб от удара молнии / Кадр из видео ТСН
В Чили 11-летний ребенок погиб от удара молнии / Кадр из видео ТСН

Мощная гроза началась внезапно, и одна из молний попала в дерево, возле которого отдыхала семья. От нанесенных травм ребенок скончался на месте. Также пострадала и бабушка девочки, ее госпитализировали.

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