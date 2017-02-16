В Киеве завтра без осадков, днем до +3°

19:00, 16 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 17 февраля, в столице без осадков.

УНИАН
УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до -1°. Ветер юго-западный, до 4.2 м/с. 

На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -5°

Солнце в столице взойдет в 07:06, а зайдет в 17:16. 

Как сообщал УНИАН, 17 февраля в Украине практически без осадков, ночью на востоке до -7°. 

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