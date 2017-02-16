Завтра в Украине практически без осадков, на востоке до -7° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 17 февраля в Украине практически без осадков, ночью на востоке до -7°.
В Киеве завтра без осадков, ночью -3°, днем +3°. Ветер юго-западный, до 4.2 м/с.
Во Львове 17 февраля мокрый снег, ночью 0°, днем +5°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -5°
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью 0°, днем +2°. Ветер юго-западный, до 3.2 м/с.
В Виннице в пятницу переменная облачность. Температура ночью -6°, днем +3°. Ветер юго-западный, легкий.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью 0°, днем +5°, ветер южный и юго-западный, до 6.4 м/с.
В Харькове в пятницу пройдет снег, температура ночью -6°, днем -5°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
В Днепре завтра переменная облачность. Температура ночью -3°, днем -2°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
В Симферополе без осадков. Температура ночью -5°, днем +3°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -4°, днем -1°. Ветер северный и юго-западный, до 3.9 м/с.
В Краматорске в пятницу переменная облачность, температура ночью -6°, днем -4°, ветер переменный, слабый.
В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью -6°, днем -4°. Ветер западный и юго-западный, до 4.4 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°