Завтра в Украине практически без осадков, на востоке до -7° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 17 февраля в Украине практически без осадков, ночью на востоке до -7°.

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В Киеве завтра без осадков, ночью -3°, днем +3°. Ветер юго-западный, до 4.2 м/с.

Во Львове 17 февраля мокрый снег, ночью 0°, днем +5°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

Читайте также На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -5°

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью 0°, днем +2°. Ветер юго-западный, до 3.2 м/с.

В Виннице в пятницу переменная облачность. Температура ночью -6°, днем +3°. Ветер юго-западный, легкий.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью 0°, днем +5°, ветер южный и юго-западный, до 6.4 м/с.

В Харькове в пятницу пройдет снег, температура ночью -6°, днем -5°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

В Днепре завтра переменная облачность. Температура ночью -3°, днем -2°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Симферополе без осадков. Температура ночью -5°, днем +3°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -4°, днем -1°. Ветер северный и юго-западный, до 3.9 м/с.

В Краматорске в пятницу переменная облачность, температура ночью -6°, днем -4°, ветер переменный, слабый.

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью -6°, днем -4°. Ветер западный и юго-западный, до 4.4 м/с.

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