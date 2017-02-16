Из-за формирования тонкого ледового покрытия на водоемах Украины спасатели напоминают правила поведения во время пребывания на зимних водоемах.

Спасатели призывают не выходить на тонкий лед / dsns.gov.ua

Чаще всего под лед попадают любители рыбалки или любознательные дети, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Меры безопасности

Если вы провалились под лед реки или озера, широко раскиньте руки по кромкам ледового пролома и воздерживайтесь от погружения с головой. Действуйте решительно и не паникуйте! Старайтесь не обламывать кромку льда, без резких движений выбирайтесь на лед, наползая на него и по очереди вытягивая на поверхность ноги. Главное - приспосабливать свое тело для того, чтобы оно занимало наибольшую площадь опоры. Выбравшись из ледового пролома, откатитесь, а затем ползите в ту сторону, откуда вы пришли и где прочность льда уже проверена. Несмотря на то, что сырость и холод толкают вас побежать и согреться, будьте осторожны до самого берега, а там не останавливайтесь, пока не окажетесь в тепле.

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Если на ваших глазах на льду провалился человек, немедленно сообщите, что идете на помощь. Подложите под себя лыжи, доску, фанеру (это увеличит площадь опоры) и ползите на них. Приближайтесь к проруби только ползком, широко раскидывая при этом руки. До самого края полыньи не подползайте, иначе в воде окажутся уже двое. Ремни, шарфы, доска, жердь, санки или лыжи помогут спасти человека. Бросать связанные ремни, шарфы или доски нужно за 3-4 метра. Если вы не один, тогда взяв друг друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и двигайтесь к пролому. Действуйте решительно и быстро - пострадавший быстро мерзнет в ледяной воде, мокрая одежда тянет его ко дну. Подав пострадавшему подручное средство спасения, вытягивайте его на лед и отползайте из опасной зоны. Потом укройте его от ветра и как можно быстрее доставьте в теплое место, разотрите, переоденьте в сухую одежду и напоите чаем.