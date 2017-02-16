Власти Калифорнии заявили, что плотина у озера Оровилл готова к обильным осадкам
Ремонтные работы на поврежденных участках водостоков 230-метровой плотины у озера Оровилл (штат Калифорния, США) продолжаются.
Плотина уже способна принять приток воды в связи с ожидаемыми осадками.
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Над ремонтом работают 125 строительных бригад. Каждый час рабочие укладывают по 1200 тонн скальных обломков в промоины, возникшие в результате переполнения на прошлой неделе резервуара, способного вместить в общей сложности 4,4 кубических километра воды. В строительных работах задействованы грузовики, тяжелая строительная техника и транспортные вертолеты, передает ТАСС со ссылкой на департамент водных ресурсов Калифорнии.
"Уровень воды в резервуаре постоянно снижается и уже сейчас, по оценкам, Оровилл сможет принять приток воды в связи с ожидаемыми обильными осадками", - сообщили в департаменте.
Согласно прогнозам, в этом районе дожди продлятся до следующей недели.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии в связи угрозой прорыва плотины на озере Оровилл и распорядился, чтобы федеральные власти оказали поддержку администрации этого штата.
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