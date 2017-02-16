На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -5°
В четверг и пятницу на популярных украинских маршрутах без осадков. На востоке температура до -5°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура -1°… +3°. Завтра на этом маршруте температура до +7°, солнечно.
В Украине сегодня без осадков, на севере днем до -7° (карта)
На трассе Киев – Ужгород без осадков, температура в дороге -1° …+3°. В пятницу на этом маршруте переменная облачность, температура до +6°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до -3°, облачно с прояснениями. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +3°.
В направлении Харькова переменная облачность. Температура в дороге до -5°. 17 февраля на этом направлении без осадков, температура -5°… +3°.
По маршруту Киев – Черновцы небольшая облачность, -4° … +2°. По данному направлению в пятницу без осадков, температура до +3°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+21°... +12°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+28°... +13°
-
Житомир+22°... +12°
-
Запорожье+26°... +14°
-
Ивано-Франковск+18°... +11°
-
Киев+24°... +13°
-
Кировоград+22°... +13°
-
Луганск+28°... +15°
-
Луцк+17°... +12°
-
Львов+16°... +11°
-
Николаев+24°... +14°
-
Одесса+26°... +13°
-
Полтава+23°... +14°
-
Ровно+17°... +11°
-
Симферополь+24°... +13°
-
Сумы+21°... +13°
-
Тернополь+16°... +11°
-
Харьков+24°... +14°
-
Херсон+26°... +14°
-
Хмельницкий+17°... +11°
-
Черкассы+23°... +13°
-
Чернигов+23°... +13°
-
Черновцы+19°... +11°