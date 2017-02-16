На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -5°

13:00, 16 февраля 2017
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В четверг и пятницу на популярных украинских маршрутах без осадков. На востоке температура до -5°.

severpost.ru
На автодорогах Украины без осадков / severpost.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура -1°… +3°. Завтра на этом маршруте температура до +7°, солнечно.

В Украине сегодня без осадков, на севере днем до -7° (карта)

На трассе Киев – Ужгород без осадков, температура в дороге -1° …+3°. В пятницу на этом маршруте переменная облачность, температура до +6°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до -3°, облачно с прояснениями. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +3°.

В направлении Харькова переменная облачность. Температура в дороге до -5°. 17 февраля на этом направлении без осадков, температура -5°… +3°.

По маршруту Киев – Черновцы небольшая облачность, -4° … +2°. По данному направлению в пятницу без осадков, температура до +3°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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