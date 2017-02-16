Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах Украины

Из-за снижения температуры на автодорогах Украины образовалась наледь.

Украинцев предупреждают о гололеде на дорогах / УНИАН

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) призывают граждан соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице.

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Водителям стоит помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства.

Кроме того, следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

Напомним, в четверг, 16 февраля, в Украине без осадков. На севере до -7°.