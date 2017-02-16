На восток Украины надвигается кратковременное похолодание, ночью ожидается до -20° (видео)

11:34, 16 февраля 2017
1265

Этой ночью будет еще холодно, преимущественно низкая температура ожидается на востоке Украины.

На востоке Украины этой ночью будет морозить / Фото УНИАН
На востоке Украины этой ночью будет морозить / Фото УНИАН

Ночью температура на востоке страны опустится до -13, а в Луганской и северной части Донецкой области - до минус 20, рассказала в эфире Эспрессо.TV синоптик Наталья Диденко.

Однако это будет кратковременный холод. Сегодня днем здесь будет сухо и солнечно. Температура воздуха - минус 2-5 градусов.

На западе ожидается достаточно теплая погода после прохладной ночи - от 0 до +3. Солнечно, осадки маловероятны.

Погода на неделю: в Украине практически без осадков, ближе к выходным ожидается потепление (карта)

В северных областях сегодня будет наблюдаться разная погода. На Житомирщине будет достаточно тепло - около 0, на Киевщине -1 - 3 градуса мороза, а на Сумщине и Черниговщине - еще прохладнее - до -5. Осадки маловероятны.

В центральной части Украины столбик термометра будет показывать от -5 до 0. Теплее всего будет на Винниччине. Без осадков, малооблачно и солнечно.

На юге также будет преобладать ясная погода. Температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 тепла. На южном побережье Крыма - до +4 - 5.

В Киеве малооблачно, от -2 до -4 градусов.

Уже завтра начнется потепление практически во всей Украине. Оно будет постепенным: ночью - небольшие морозы, днем - небольшие плюсы. Однако весна все равно будет ощущаться.

Ранее Укргидрометцентр прогнозировал, что 23 февраля дневная температура на территории страны может подняться до 13° тепла.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В России в мае выпал снег (фото, видео) В России в мае выпал снег (фото, видео)
В Германии пронесся мощный торнадо, два человека пострадали (фоторепортаж, видео) В Германии пронесся мощный торнадо, два человека пострадали (фоторепортаж, видео)
В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 мая В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 мая
Синоптики предупреждают о грозах и штормовом ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах и штормовом ветре в Украине
В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке жара до +31° (карта) В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке жара до +31° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +25° В Киеве завтра без осадков, температура до +25°
Завтра в Украине пройдут дожди, в восточные области вернется жара (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдут дожди, в восточные области вернется жара (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
98 %
765 мм
7.0 м/с
96 %
Лента новостей