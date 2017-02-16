На восток Украины надвигается кратковременное похолодание, ночью ожидается до -20° (видео)

Этой ночью будет еще холодно, преимущественно низкая температура ожидается на востоке Украины.

На востоке Украины этой ночью будет морозить / Фото УНИАН

Ночью температура на востоке страны опустится до -13, а в Луганской и северной части Донецкой области - до минус 20, рассказала в эфире Эспрессо.TV синоптик Наталья Диденко.

Однако это будет кратковременный холод. Сегодня днем здесь будет сухо и солнечно. Температура воздуха - минус 2-5 градусов.

На западе ожидается достаточно теплая погода после прохладной ночи - от 0 до +3. Солнечно, осадки маловероятны.

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В северных областях сегодня будет наблюдаться разная погода. На Житомирщине будет достаточно тепло - около 0, на Киевщине -1 - 3 градуса мороза, а на Сумщине и Черниговщине - еще прохладнее - до -5. Осадки маловероятны.

В центральной части Украины столбик термометра будет показывать от -5 до 0. Теплее всего будет на Винниччине. Без осадков, малооблачно и солнечно.

На юге также будет преобладать ясная погода. Температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 тепла. На южном побережье Крыма - до +4 - 5.

В Киеве малооблачно, от -2 до -4 градусов.

Уже завтра начнется потепление практически во всей Украине. Оно будет постепенным: ночью - небольшие морозы, днем - небольшие плюсы. Однако весна все равно будет ощущаться.

Ранее Укргидрометцентр прогнозировал, что 23 февраля дневная температура на территории страны может подняться до 13° тепла.