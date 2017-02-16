На восток Украины надвигается кратковременное похолодание, ночью ожидается до -20° (видео)
Этой ночью будет еще холодно, преимущественно низкая температура ожидается на востоке Украины.
Ночью температура на востоке страны опустится до -13, а в Луганской и северной части Донецкой области - до минус 20, рассказала в эфире Эспрессо.TV синоптик Наталья Диденко.
Однако это будет кратковременный холод. Сегодня днем здесь будет сухо и солнечно. Температура воздуха - минус 2-5 градусов.
На западе ожидается достаточно теплая погода после прохладной ночи - от 0 до +3. Солнечно, осадки маловероятны.
Погода на неделю: в Украине практически без осадков, ближе к выходным ожидается потепление (карта)
В северных областях сегодня будет наблюдаться разная погода. На Житомирщине будет достаточно тепло - около 0, на Киевщине -1 - 3 градуса мороза, а на Сумщине и Черниговщине - еще прохладнее - до -5. Осадки маловероятны.
В центральной части Украины столбик термометра будет показывать от -5 до 0. Теплее всего будет на Винниччине. Без осадков, малооблачно и солнечно.
На юге также будет преобладать ясная погода. Температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 тепла. На южном побережье Крыма - до +4 - 5.
В Киеве малооблачно, от -2 до -4 градусов.
Уже завтра начнется потепление практически во всей Украине. Оно будет постепенным: ночью - небольшие морозы, днем - небольшие плюсы. Однако весна все равно будет ощущаться.
Ранее Укргидрометцентр прогнозировал, что 23 февраля дневная температура на территории страны может подняться до 13° тепла.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°