В среду, 15 февраля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах на северо-запад от населенного пункта Реуле (остров Суматра). Очаг землетрясения залегал на глубине 20,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, по информации правительства Филиппин, в результате мощного землетрясения, которое произошло 10 февраля, погибли не менее 8 человек.