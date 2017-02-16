В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
В среду, 15 февраля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,2
Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах на северо-запад от населенного пункта Реуле (остров Суматра). Очаг землетрясения залегал на глубине 20,3 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, по информации правительства Филиппин, в результате мощного землетрясения, которое произошло 10 февраля, погибли не менее 8 человек.
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