Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах

10:37, 16 февраля 2017
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В четверг, 16 февраля, на дорогах столицы наблюдается гололедица.

Фото УНИАН
На дорогах Киева гололедица / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня без осадков, на севере днем до -7° (карта)

"16 февраля в Киеве облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

В КГГА обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Напомним, 16 февраля в столице без осадков, днем до -4°.

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