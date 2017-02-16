Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах

В четверг, 16 февраля, на дорогах столицы наблюдается гололедица.

На дорогах Киева гололедица / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"16 февраля в Киеве облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

В КГГА обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Напомним, 16 февраля в столице без осадков, днем до -4°.