В Новой Зеландии проводится массовая эвакуация из-за лесных пожаров (видео)

09:31, 16 февраля 2017
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Из-за масштабных лесных пожаров в Новой Зеландии началась эвакуация.

Пожар в Новой Зеландии / Reuters
Пожар в Новой Зеландии / Reuters

Свои дома оставили почти тысяча жителей Крайст Черча - второго по размеру города страны. Здесь объявили чрезвычайное положение, передает ТСН.

В Чили прибыл самый большой пожарный самолет (фото)

В целом огонь охватил до 2 тысяч гектаров земли и уничтожил более десятка домов. С огненной стихией борются более сотни пожарных и 15 вертолетов. На помощь им отправили и военных.

По прогнозам синоптиков, к концу недели похолодает и изменится ветер, поэтому будет легче укротить огонь.

Напомним, убытки от лесных пожаров для Чили составили $333 млн. Жертвами пожаров стали 11 человек, было уничтожено 1,5 тыс. жилых домов.

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