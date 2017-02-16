В Киеве сегодня днем до -4°, без осадков

08:30, 16 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 16 февраля в столице без осадков, днем до -4°.

УНИАН
В Киеве днем до -4°  /УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -4°, вечером - до -7°. Ветер переменный, до 2.9 м/с. 

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Солнце в столице взошло в 07:08, а зайдет в 17:16. 

Как сообщал УНИАН, в четверг, 16 февраля, в Украине без осадков. На севере до -7°.

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