В Украине сегодня без осадков, на севере днем до -7° (карта)

08:02, 16 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 16 февраля, в Украине без осадков. На севере до -7°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В Киеве сегодня без осадков, днем -4°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

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Во Львове 15 февраля переменная облачность, днем +2°. Ветер южный и юго-западный, слабый. 

В Луцке без сегодня без осадков. Температура воздуха +1°. Ветер южный и юго-западный, до 3.8 м/с.

В Виннице в четверг переменная облачность. Температура днем -1°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +3°, ветер переменный, до 4.1 м/с. 

Прогноз на 16 февраля / УНИАН
Прогноз на 16 февраля / УНИАН

В Харькове в среду без осадков, температура днем -5°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Днепре сегодня переменная облачность. Температура -3°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Симферополе без осадков. Температура днем -2°. Ветер северный и восточный, до 3.8 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем -1°. Ветер северный, до 5.9 м/с.

В Краматорске в четверг переменная облачность, температура -5°, ветер северный, слабый.

В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем -6°. Ветер северный и северо-западный, до 5.1 м/с.

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