В Украине сегодня без осадков, на севере днем до -7° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 16 февраля, в Украине без осадков. На севере до -7°.
В Киеве сегодня без осадков, днем -4°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.
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Во Львове 15 февраля переменная облачность, днем +2°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
В Луцке без сегодня без осадков. Температура воздуха +1°. Ветер южный и юго-западный, до 3.8 м/с.
В Виннице в четверг переменная облачность. Температура днем -1°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +3°, ветер переменный, до 4.1 м/с.
В Харькове в среду без осадков, температура днем -5°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
В Днепре сегодня переменная облачность. Температура -3°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
В Симферополе без осадков. Температура днем -2°. Ветер северный и восточный, до 3.8 м/с.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем -1°. Ветер северный, до 5.9 м/с.
В Краматорске в четверг переменная облачность, температура -5°, ветер северный, слабый.
В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем -6°. Ветер северный и северо-западный, до 5.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°