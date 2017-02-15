Ужасная жара в Австралии: полицейский приготовил яичницу на капоте автомобиля (видео)

Австралийцы страдают от аномально высоких температур.

Кадр из видео ТСН

40-градусная жара - не редкость для Австралии.

Демонстрируя эффект от такой погоды, полицейский приготовил яичницу на капоте авто. Видео с процессом приготовления опубликовали в соцсети на странице полицейского управления штата Квинсленд. Всего за несколько дней ролик просмотрели более трех миллионов человек.