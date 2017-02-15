В Киеве завтра без осадков, днем до -4°

Согласно данным Погода УНИАН, 16 февраля в столице без осадков.

УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -4°, вечером - до -7°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 07:08, а зайдет в 17:16.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 16 февраля, в Украине без осадков, ночью на востоке похолодает до -21°.

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