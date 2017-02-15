В Украине завтра без осадков, на востоке ночью ударит 20-градусный мороз (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 16 февраля, в Украине без осадков, ночью на востоке похолодает до -21°.
В Киеве завтра без осадков, ночью -8°, днем -4°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.
Во Львове 16 февраля переменная облачность, ночью -2°, днем +2°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
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В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -3°, днем +1°. Ветер южный и юго-западный, до 3.8 м/с.
В Виннице в четверг переменная облачность. Температура ночью -8°, днем -1°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью -5°, днем +3°, ветер переменный, до 4.1 м/с.
В Харькове в четверг без осадков, температура ночью -16°, днем -5°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
В Днепре завтра переменная облачность. Температура ночью -15°, днем -3°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
В Симферополе без осадков. Температура ночью -11°, днем -2°. Ветер северный и восточный, до 3.8 м/с.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -12°, днем -1°. Ветер северный, до 5.9 м/с.
В Краматорске в четверг переменная облачность, температура ночью -21°, днем -5°, ветер северный, слабый.
В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью -20°, днем -6°. Ветер северный и северо-западный, до 5.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°