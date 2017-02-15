В Украине завтра без осадков, на востоке ночью ударит 20-градусный мороз (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 16 февраля, в Украине без осадков, ночью на востоке похолодает до -21°.

На востоке значительно похолодает / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью -8°, днем -4°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

Во Львове 16 февраля переменная облачность, ночью -2°, днем +2°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

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В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -3°, днем +1°. Ветер южный и юго-западный, до 3.8 м/с.

В Виннице в четверг переменная облачность. Температура ночью -8°, днем -1°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью -5°, днем +3°, ветер переменный, до 4.1 м/с.

В Харькове в четверг без осадков, температура ночью -16°, днем -5°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Днепре завтра переменная облачность. Температура ночью -15°, днем -3°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Симферополе без осадков. Температура ночью -11°, днем -2°. Ветер северный и восточный, до 3.8 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -12°, днем -1°. Ветер северный, до 5.9 м/с.

В Краматорске в четверг переменная облачность, температура ночью -21°, днем -5°, ветер северный, слабый.

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью -20°, днем -6°. Ветер северный и северо-западный, до 5.1 м/с.

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