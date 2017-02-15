В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,2

15:58, 15 февраля 2017
606

Во вторник, 14 февраля, в Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Flickr, Matt Katzenberger
В Аргентине произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,3

Эпицентр подземных толчков располагался в 51 километре на северо-запад от населенного пункта Сан-Антонио-де-лос-Кобрес. Очаг землетрясения залегал на глубине 180,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, по информации правительства Филиппин, в результате мощного землетрясения, которое произошло 10 февраля, погибли не менее 8 человек. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В России в мае выпал снег (фото, видео) В России в мае выпал снег (фото, видео)
В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 мая В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 мая
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
В Киевской области сохраняется пожарная опасность В Киевской области сохраняется пожарная опасность
Синоптики предупреждают о грозах и штормовом ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах и штормовом ветре в Украине
В Киеве завтра без осадков, температура до +25° В Киеве завтра без осадков, температура до +25°
Завтра в Украине пройдут дожди, в восточные области вернется жара (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдут дожди, в восточные области вернется жара (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
98 %
765 мм
7.0 м/с
96 %
Лента новостей