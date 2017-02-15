В Украине объявили штормовое предупреждение

В среду, 15 февраля, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По информации Укргидрометцентра, 15 февраля в Украине, кроме Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Читайте также Сурок Маруся со Львова предсказала приход весны через четыре недели (видео)

Спасатели призывают граждан придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - призывают в ГСЧС.

Напомним, 15 февраля в Украине практически без осадков. На юге до +2°.