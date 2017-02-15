В Украине объявили штормовое предупреждение
В среду, 15 февраля, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"По информации Укргидрометцентра, 15 февраля в Украине, кроме Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
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Спасатели призывают граждан придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице.
"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - призывают в ГСЧС.
Напомним, 15 февраля в Украине практически без осадков. На юге до +2°.
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