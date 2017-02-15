Сурок Маруся со Львова предсказала приход весны через четыре недели (фото, видео)

13:28, 15 февраля 2017
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Сегодня, 15 февраля, в детском экологическом центре Львова разбудили сурка Марусю, чтобы узнать прогноз на приход весны.

УНИАН
Во Львове сурок спрогнозировал приход весны через 4 недели / УНИАН

Ежегодно во Львове будят сурка на Сретение. Считается, что в этот день зима встречается с весной. И здавана именно в этот день люди наблюдали за изменениями в природе и прогнозировали, какой будет погода, сообщает ТСН.

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Во Львове прогнозу сурка предшествуют детские выступления: стихами и песнями дети призывают тепло.

В экологическом центре живет 2 сурка, миссию "прорицателя" выполняет Маруся. В прошлом году впервые за 7 лет львовяне остались без прогнозов сурка - главный предсказатель Мишка умер из-за того, что его кто-то накормил соленым семенами, а два других грызуна заснули слишком поздно, поэтому их не будили.

Ранее харьковский сурок Тимка предсказал украинцам раннюю весну.

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