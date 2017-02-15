На популярных украинских маршрутах без осадков, температура до -5°

В среду и четверг на автодорогах Украины без осадков. Практически по всем направлениям температура до -5°.

На автодорогах Украины без осадков / drive2.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура 0°… +5°. Завтра на этом маршруте температура до -5°, солнечно.

Читайте также В Украине сегодня практически без осадков, на юге днем до +2° (карта)

На трассе Киев – Ужгород без осадков, температура в дороге 0° …+4°. В четверг на этом маршруте переменная облачность, температура до -5°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +3°, облачно с прояснениями. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до -5°.

В направлении Харькова переменная облачность. Температура в дороге до -1°. 16 февраля на этом направлении без осадков, температура -1°… 0°.

По маршруту Киев – Черновцы небольшая облачность, -1° … 0°. По данному направлению в четверг без осадков, температура до -5°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.