На популярных украинских маршрутах без осадков, температура до -5°
В среду и четверг на автодорогах Украины без осадков. Практически по всем направлениям температура до -5°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура 0°… +5°. Завтра на этом маршруте температура до -5°, солнечно.
В Украине сегодня практически без осадков, на юге днем до +2° (карта)
На трассе Киев – Ужгород без осадков, температура в дороге 0° …+4°. В четверг на этом маршруте переменная облачность, температура до -5°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +3°, облачно с прояснениями. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до -5°.
В направлении Харькова переменная облачность. Температура в дороге до -1°. 16 февраля на этом направлении без осадков, температура -1°… 0°.
По маршруту Киев – Черновцы небольшая облачность, -1° … 0°. По данному направлению в четверг без осадков, температура до -5°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°