В Украину идет кратковременное похолодание, за ним - настоящее тепло - синоптик

Завтра, 16 февраля, Украину ожидает кратковременное похолодание.

В Украину идет кратковременное похолодание / REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, уже ближайшей ночью температура воздуха упадет до -5-12, а на востоке и северо-востоке, Сумы, Харьков, Луганск, возможно, и до -14.

"Днем также холоднее всего будет на востоке и северо-востоке, даже до-5-7, на остальной территории, например, в Киеве, Житомире, Кропивницком, Краматорске, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, -2-4 градуса", - говорится в сообщении синоптика.

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Теплее всего именно днем на западе и юге. Во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Луцке, Ровно, Одессе, Херсоне, Николаеве до 0+3 градуса. В Крыму и на Закарпатье до +5 градусов.

Также Диденко прогнозирует, что осадков не будет. То есть будет преобладать высокое атмосферное давление, а следовательно, условий для каких-либо серьезных осадков не будет.

"В Киеве также после замечательного сретенского дня - похолодание. Ночью в столице -8-10, завтра днем -1-4 градуса", - обещает синоптик.

Кроме того, холод еще задержится 17 февраля на востоке Украины, там в ночь на пятницу может быть до 20 градусов мороза.

"Но вот уже с 18 февраля Украина почувствует, что такое настоящее потепление", - отметила Диденко.

Ранее Укргидрометцентр прогнозировал, что 23 февраля дневная температура на территории страны может подняться до 13° тепла.