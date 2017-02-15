В Украину идет кратковременное похолодание, за ним - настоящее тепло - синоптик
Завтра, 16 февраля, Украину ожидает кратковременное похолодание.
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, уже ближайшей ночью температура воздуха упадет до -5-12, а на востоке и северо-востоке, Сумы, Харьков, Луганск, возможно, и до -14.
"Днем также холоднее всего будет на востоке и северо-востоке, даже до-5-7, на остальной территории, например, в Киеве, Житомире, Кропивницком, Краматорске, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, -2-4 градуса", - говорится в сообщении синоптика.
В Украине сегодня практически без осадков, на юге днем до +2° (карта)
Теплее всего именно днем на западе и юге. Во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Луцке, Ровно, Одессе, Херсоне, Николаеве до 0+3 градуса. В Крыму и на Закарпатье до +5 градусов.
Также Диденко прогнозирует, что осадков не будет. То есть будет преобладать высокое атмосферное давление, а следовательно, условий для каких-либо серьезных осадков не будет.
"В Киеве также после замечательного сретенского дня - похолодание. Ночью в столице -8-10, завтра днем -1-4 градуса", - обещает синоптик.
Кроме того, холод еще задержится 17 февраля на востоке Украины, там в ночь на пятницу может быть до 20 градусов мороза.
"Но вот уже с 18 февраля Украина почувствует, что такое настоящее потепление", - отметила Диденко.
Ранее Укргидрометцентр прогнозировал, что 23 февраля дневная температура на территории страны может подняться до 13° тепла.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°