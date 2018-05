В Техасе пронесся разрушительный торнадо (фото, видео)

Данные о торнадо подтвердила Национальная Метеорологическая служба США, сообщает khou.com.

Торнадо прошел в нескольких районах города Форт-Бенд. По словам местных жителей, их дома дрожали, в течение двух-трех минут был слышен сильный шум.

Стихия повредила жилые дома, магазины, повалила деревья. О пострадавших информации не поступало.

Woman huddled in her bathroom in Fort Bend County during storm, said her ears popped and her roof lifted up as winds rumbled outside. pic.twitter.com/jUxdRREJqI