В Техасе пронесся разрушительный торнадо (фото, видео)
Во вторник, 14 февраля, в Техасе (США) пронесся мощный торнадо.
Данные о торнадо подтвердила Национальная Метеорологическая служба США, сообщает khou.com.
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Торнадо прошел в нескольких районах города Форт-Бенд. По словам местных жителей, их дома дрожали, в течение двух-трех минут был слышен сильный шум.
Стихия повредила жилые дома, магазины, повалила деревья. О пострадавших информации не поступало.
Woman huddled in her bathroom in Fort Bend County during storm, said her ears popped and her roof lifted up as winds rumbled outside. pic.twitter.com/jUxdRREJqI— Tim Wetzel (@KHOUTim) February 14, 2017
Storm damage in Bridlewood Estates subdivision in Fort Bend County. Thankfully, it doesn't appear that anyone was hurt. pic.twitter.com/2XhQyaNvjr— Tim Wetzel (@KHOUTim) February 14, 2017
Напомним, не менее четырех человек погибли в результате торнадо, который прошел в американском штате Алабама.
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