В Техасе пронесся разрушительный торнадо (фото, видео)

12:09, 15 февраля 2017
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Во вторник, 14 февраля, в Техасе (США) пронесся мощный торнадо.

twitter.com @Amoore5000
Последствия торнадо в Техасе / twitter.com @Amoore5000

Данные о торнадо подтвердила Национальная Метеорологическая служба США, сообщает khou.com.

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Торнадо прошел в нескольких районах города Форт-Бенд. По словам местных жителей, их дома дрожали, в течение двух-трех минут был слышен сильный шум.

Стихия повредила жилые дома, магазины, повалила деревья. О пострадавших информации не поступало.

Напомним, не менее четырех человек погибли в результате торнадо, который прошел в американском штате Алабама.

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