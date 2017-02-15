Наводнение накрыло Западную Австралию, есть жертвы

11:25, 15 февраля 2017
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Рекордные дожди, которые обрушились на штат Западная Австралия, уничтожили посевы и разрушили многие объекты инфраструктуры.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Один человек погиб, еще один пропал без вести, сообщает The Floodlist.

Боливия пострадала от наводнения, есть погибшие

Мужчина утонул, когда пытался переехать на автомобиле затопленную дорогу. К сожалению, вода смыла автомобиль с трассы.

В общей сложности на прошлой неделе спасатели приняли 450 вызовов.

Наводнение описывают как одно из худших за последние десятилетия, разрушения оцениваются в сотни миллионов долларов. Многие фермеры лишились значительной части урожая.

Напомним, наводнение в Перу за несколько дней разрушило более 1800 домов. Один человек погиб, более 60 тысяч пострадали.

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