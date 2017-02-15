Наводнение накрыло Западную Австралию, есть жертвы

Рекордные дожди, которые обрушились на штат Западная Австралия, уничтожили посевы и разрушили многие объекты инфраструктуры.

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Один человек погиб, еще один пропал без вести, сообщает The Floodlist.

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Мужчина утонул, когда пытался переехать на автомобиле затопленную дорогу. К сожалению, вода смыла автомобиль с трассы.

В общей сложности на прошлой неделе спасатели приняли 450 вызовов.

Наводнение описывают как одно из худших за последние десятилетия, разрушения оцениваются в сотни миллионов долларов. Многие фермеры лишились значительной части урожая.

Напомним, наводнение в Перу за несколько дней разрушило более 1800 домов. Один человек погиб, более 60 тысяч пострадали.