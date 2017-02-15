Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии в связи с угрозой прорыва плотины
Президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии в связи угрозой прорыва плотины на озере Оровилл и распорядился, чтобы федеральные власти оказали поддержку администрации этого штата.
Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.
"Президент сегодня объявил о чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и поручил оказать федеральную поддержку штату в связи с чрезвычайными условиями из-за угрозы разрушения плотины на озере Оровилл, которая была объявлена 7 февраля и сохраняется по сей день", - говорится в документе.
Власти Калифорнии разрешили вернуться домой эвакуированным из-за угрозы прорыва плотины
Трамп распорядился, чтобы Министерство национальной безопасности и Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) координировали свои действия для оказания помощи штату.
В субботу в связи с появлением следов эрозии на основном и запасном водоотводах 230-метровой плотины Оровилл - самого высокого гидротехнического сооружения в США - была объявлена эвакуация жителей трех близлежащих округов: Саттер, Бьютт и Юба. В общей сложности около 188 тысяч человек были вывезены на расстояние примерно 120 км от плотины.
Озеро Оровилл - основной источник питьевой воды примерно для половины из 39 млн жителей Калифорнии. Кроме того, она используется для орошения крупных сельхозугодий.
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