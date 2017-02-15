Киевлян предупреждают о сильном ветре и гололедице на дорогах

Сегодня, 15 февраля, в Киеве ожидается сильный ветер и гололедица.

На дорогах Киева ожидается гололедица / УНИАН

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Укргидрометцентр.

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"15 февраля в Киеве будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В КГГА обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Напомним, 15 февраля в Украине практически без осадков. На юге до +2°.