Сегодня в Киеве без осадков, днем до 0°

08:30, 15 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 15 февраля, в столице без осадков, днем до 0°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -3°. Ветер северный и северо-западный, до 5.8 м/с. 

На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе до +6°

Солнце в столице взошло в 07:10, а зайдет в 17:14. 

Как сообщал УНИАН, 15 февраля в Украине практически без осадков. На юге до +2°.

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