В Украине сегодня практически без осадков, на юге днем до +2° (карта)

08:03, 15 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 15 февраля в Украине практически без осадков. На юге до +2°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В Киеве сегодня без осадков, днем 0°. Ветер северный и северо-западный, до 5.8 м/с.

Во Львове 15 февраля переменная облачность, днем -1°. Ветер переменный, слабый. 

На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе до +6°

В Луцке без сегодня без осадков. Температура воздуха 0°. Ветер северный и северо-западный, до 4.2 м/с. 

В Виннице в среду переменная облачность. Температура днем -1°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +2°, ветер северный и северо-западный, до 7.8 м/с. 

Прогноз на 15 февраля / УНИАН
Прогноз на 15 февраля / УНИАН

В Харькове в среду без осадков, температура днем -1°. Ветер северный, свежий.

В Днепре сегодня переменная облачность. Температура 0°. Ветер северный, свежий. 

В Симферополе без осадков. Температура днем +2°. Ветер северный и северо-западный, до 7.6 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем +2°. Ветер северный и северо-западный, до 8.3 м/с.

В Краматорске в среду пройдет снег, температура +1°, северный и северо-западный, умеренный.

В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +1°. Ветер северный и северо-западный, до 8.0 м/с.

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