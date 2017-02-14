С дорог Харькова за сутки вывезли более двух тысяч кубометров снега

19:01, 14 февраля 2017
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В среду синоптики осадков не прогнозируют.

Уборка снега / Иллюстрация УНИАН
Уборка снега / Иллюстрация УНИАН

Во вторник, 14 февраля, в Харькове убирают снег 134 единицы спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

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Как сообщили в КП «Дорремстрой», ночью на улицах Харькова будет работать 84 машины. Вчера рабочие вывезли с магистралей 2035 куб. м снега, высыпали на дороги 220 куб. м песчано-солевой смеси и 107 т соли.

По прогнозам синоптиков, в среду в городе - без осадков, ветрено, температура ночью и днем - 3-2 градуса мороза.

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