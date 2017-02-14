С дорог Харькова за сутки вывезли более двух тысяч кубометров снега
В среду синоптики осадков не прогнозируют.
Во вторник, 14 февраля, в Харькове убирают снег 134 единицы спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
На Тернопольщине замерз самый большой равнинный водопад Украины (фото, видео)
Как сообщили в КП «Дорремстрой», ночью на улицах Харькова будет работать 84 машины. Вчера рабочие вывезли с магистралей 2035 куб. м снега, высыпали на дороги 220 куб. м песчано-солевой смеси и 107 т соли.
По прогнозам синоптиков, в среду в городе - без осадков, ветрено, температура ночью и днем - 3-2 градуса мороза.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+21°... +12°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+28°... +13°
-
Житомир+22°... +12°
-
Запорожье+26°... +14°
-
Ивано-Франковск+18°... +11°
-
Киев+24°... +13°
-
Кировоград+22°... +13°
-
Луганск+28°... +15°
-
Луцк+17°... +12°
-
Львов+16°... +11°
-
Николаев+24°... +14°
-
Одесса+26°... +13°
-
Полтава+23°... +14°
-
Ровно+17°... +11°
-
Симферополь+24°... +13°
-
Сумы+21°... +13°
-
Тернополь+16°... +11°
-
Харьков+24°... +14°
-
Херсон+26°... +14°
-
Хмельницкий+17°... +11°
-
Черкассы+23°... +13°
-
Чернигов+23°... +13°
-
Черновцы+19°... +11°
Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 98 %
Давление: 765 мм
Ветер: 7.0 м/с
Вероятность осадков: 96 %
Восход: 05:54
Закат 20:18
Фаза луны:
Лента новостей