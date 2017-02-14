В Киеве завтра днем до 0°, без осадков

19:00, 14 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 15 февраля, в столице без осадков.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -3°. Ветер северный и северо-западный, до 5.8 м/с. 

На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе до +6°

Солнце в столице взойдет в 07:10, а зайдет в 17:14. 

Как сообщал УНИАН, 15 февраля в Украине практически без осадков, днем на юге до +2°. 

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