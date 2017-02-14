Завтра в Украине практически без осадков, на юге днем до +2° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 15 февраля в Украине практически без осадков, днем на юге до +2°.
В Киеве завтра без осадков, ночью -7°, днем 0°. Ветер северный и северо-западный, до 5.8 м/с.
Во Львове 15 февраля переменная облачность, ночью -7°, днем -1°. Ветер переменный, слабый.
На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе до +6°
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -6°, днем 0°. Ветер северный и северо-западный, до 4.2 м/с.
В Виннице в среду переменная облачность. Температура ночью -11°, днем -1°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью -5°, днем +2°, ветер северный и северо-западный, до 7.8 м/с.
В Харькове в среду без осадков, температура ночью -9°, днем -1°. Ветер северный, свежий.
В Днепре завтра переменная облачность. Температура ночью -9°, днем 0°. Ветер северный, свежий.
В Симферополе без осадков. Температура ночью -7°, днем +2°. Ветер северный и северо-западный, до 7.6 м/с.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -8°, днем +2°. Ветер северный и северо-западный, до 8.3 м/с.
В Краматорске в среду пройдет снег, температура ночью -9°, днем +1°, ветер северный и северо-западный, умеренный.
В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью -8°, днем +1°. Ветер северный и северо-западный, до 8.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°