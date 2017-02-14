Завтра в Украине практически без осадков, на юге днем до +2° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 15 февраля в Украине практически без осадков, днем на юге до +2°.

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В Киеве завтра без осадков, ночью -7°, днем 0°. Ветер северный и северо-западный, до 5.8 м/с.

Во Львове 15 февраля переменная облачность, ночью -7°, днем -1°. Ветер переменный, слабый.

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В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -6°, днем 0°. Ветер северный и северо-западный, до 4.2 м/с.

В Виннице в среду переменная облачность. Температура ночью -11°, днем -1°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью -5°, днем +2°, ветер северный и северо-западный, до 7.8 м/с.

В Харькове в среду без осадков, температура ночью -9°, днем -1°. Ветер северный, свежий.

В Днепре завтра переменная облачность. Температура ночью -9°, днем 0°. Ветер северный, свежий.

В Симферополе без осадков. Температура ночью -7°, днем +2°. Ветер северный и северо-западный, до 7.6 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -8°, днем +2°. Ветер северный и северо-западный, до 8.3 м/с.

В Краматорске в среду пройдет снег, температура ночью -9°, днем +1°, ветер северный и северо-западный, умеренный.

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью -8°, днем +1°. Ветер северный и северо-западный, до 8.0 м/с.

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