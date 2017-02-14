В Пекине объявили "желтое" предупреждение о смоге
Из-за смога, вызванного серьезным загрязнением воздуха, в Пекине (Китай) объявили "желтый" уровень предупреждения.
"Желтый" уровень предупреждения означает, что в течение следующих двух дней индекс качества воздуха в городе будет превышать отметку в 200 единиц, или концентрация частиц РМ 2,5 в воздухе составит более 150 мкг/куб. м, передает Xinhua со ссылкой на городскую канцелярию экстренного реагирования на загрязнение воздуха.
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Улучшение качества воздуха ожидают днем в четверг.
В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных явлениях. Самый высокий уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют "оранжевый", "желтый" и "синий" уровни.
Напомним, по состоянию на 20 декабря площадь территории Китая, оказавшейся во власти смога, достигла 1,88 млн кв. км.
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