В Украине объявили штормовое предупреждение

14:29, 14 февраля 2017
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14-15 февраля во многих регионах Украины ожидается сильный ветер.

Сегодня и завтра в Украине ожидается сильный ветер / УНИАН
Сегодня и завтра в Украине ожидается сильный ветер / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе до +6°

"По информации Укргидрометцентра, 14-15 февраля в Украине, кроме Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - отмечают в ГСЧС.

Напомним, из-за снижения температуры воздуха на дорогах и автодорогах страны образовалась наледь.

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