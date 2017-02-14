В Украине объявили штормовое предупреждение
14-15 февраля во многих регионах Украины ожидается сильный ветер.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе до +6°
"По информации Укргидрометцентра, 14-15 февраля в Украине, кроме Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.
"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - отмечают в ГСЧС.
Напомним, из-за снижения температуры воздуха на дорогах и автодорогах страны образовалась наледь.
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