На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе до +6°
Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах местами пройдет снег. На западе температура до +6°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса местами пройдет снег. Температура -3°… 0°. Завтра на этом маршруте температура до +2°, без осадков.
В Украине сегодня практически без осадков, на севере днем потеплеет до +2° (карта)
На трассе Киев – Ужгород практически без осадков, температура в дороге -5° …+1°. В среду на этом маршруте переменная облачность, температура до +6°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до -3°, пройдет снег. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +2°.
В направлении Харькова снегопад. Температура в дороге до -1°. 15 февраля на этом направлении переменная облачность, температура -1°… +1°.
По маршруту Киев – Черновцы местами пройдет снег, -4° … 0°. По данному направлению в среду без осадков, температура до -1°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+23°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +12°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+20°... +11°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+19°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+22°... +10°
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Черновцы+28°... +14°