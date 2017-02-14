На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе до +6°

13:00, 14 февраля 2017
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Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах местами пройдет снег. На западе температура до +6°.

На автодорогах Украины местами пройдет снег / УНИАН
На автодорогах Украины местами пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса местами пройдет снег. Температура -3°… 0°. Завтра на этом маршруте температура до +2°, без осадков.

В Украине сегодня практически без осадков, на севере днем потеплеет до +2° (карта)

На трассе Киев – Ужгород практически без осадков, температура в дороге -5° …+1°. В среду на этом маршруте переменная облачность, температура до +6°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до -3°, пройдет снег. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +2°.

В направлении Харькова снегопад. Температура в дороге до -1°. 15 февраля на этом направлении переменная облачность, температура -1°… +1°.

По маршруту Киев – Черновцы местами пройдет снег, -4° … 0°. По данному направлению в среду без осадков, температура до -1°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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