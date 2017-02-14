В Киеве объявили штормовое предупреждение

12:28, 14 февраля 2017
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В Киеве сегодня до конца суток, а также ночью и утром 15 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Киеве в ближайшее время ожидается сильный ветер / УНИАН
В Киеве в ближайшее время ожидается сильный ветер / УНИАН

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +1°

Сегодня в Киеве облачно, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем около нуля.

Как сообщалось ранее, во вторник, 14 февраля, в Украине практически без осадков. На севере до +2°.

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