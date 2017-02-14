Жителей Киева предупреждают о гололедице
Сегодня, 14 февраля, на дорогах Киева местами наблюдается гололедица.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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"14 февраля в Киеве облачно. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.
В КГГА обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
Напомним, во вторник, 14 февраля, в Украине практически без осадков. На севере до +2°.
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