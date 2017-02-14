Жителей Киева предупреждают о гололедице

12:07, 14 февраля 2017
711

Сегодня, 14 февраля, на дорогах Киева местами наблюдается гололедица.

Фото УНИАН
Жителей Киева предупреждают о гололедице / УНИАН

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

На Тернопольщине замерз самый большой равнинный водопад Украины (фото, видео)

"14 февраля в Киеве облачно. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

В КГГА обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Напомним, во вторник, 14 февраля, в Украине практически без осадков. На севере до +2°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29°
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
Завтра в Украину придет летняя жара: местами ожидается до +32° (видеопрогноз) Завтра в Украину придет летняя жара: местами ожидается до +32° (видеопрогноз)
Журналисты показали, как курортная Кирилловка приходит в себя после масштабного наводнения (видео) Журналисты показали, как курортная Кирилловка приходит в себя после масштабного наводнения (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
88 %
757 мм
2.1 м/с
62 %
Лента новостей