Боливия пострадала от наводнения, есть погибшие

На центральную часть Южной Америки обрушились сильные ливни.

Иллюстрация / Reuters

После худшей за 25 лет засухи в регионе начались сильные дожди, больше всего пострадала Боливия, сообщает Al Jazeera.

Читайте также Число жертв наводнения в Таиланде увеличилось до 96

Дожди, которые сопровождались градом, вызвали наводнения в районе Санта-Крус. В городе Виру-Виру за несколько часов выпало более 75 мм осадков. Из-за сложных погодных условий погибли не менее двух человек.

По прогнозам, сильные дожди пройдут в Боливии на следующей неделе, на севере и северо-востоке страны существует риск наводнений.

Напомним, наводнение в Перу за несколько дней разрушило более 1800 домов. Один человек погиб, более 60 тысяч пострадали.