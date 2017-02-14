На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,3

10:31, 14 февраля 2017
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В понедельник, 13 февраля, на Аляске (США) произошло землетрясение магнитудой 5,3.

На Аляске произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
На Аляске произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Эпицентр подземных толчков располагался в 87 километрах на юг от населенного пункта Ток. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, по информации правительства Филиппин, в результате мощного землетрясения, которое произошло 10 февраля, погибли не менее 8 человек. 

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