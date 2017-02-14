В шести областях Украины критическое состояние аварийности на дорогах (инфографика)

В шести областях Украины зафиксировано критическое состояние аварийности на дорогах из-за погодных условий.

Инфографика Нацполиции / npu.gov.ua

По данным департамента коммуникации Нацполиции Украины критическая ситуация сложилась во Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской, Волынской и Кировоградской областях.

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Кроме того, как отмечается, высокий уровень аварийности остается в Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Ривненской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

В Нацполиции также отметили, что за минувшие сутки на дорогах Украины погибло семь граждан, травмировано – 58.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за снижения температуры воздуха на дорогах и автодорогах страны образовался гололед.

Спасатели призывают граждан придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице.

В частности, водителям стоит помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства.

Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.