Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах Украины
Из-за снижения температуры воздуха на дорогах и автодорогах страны образовался гололед.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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Спасатели призывают граждан придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице.
В частности, водителям стоит помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства.
Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.
Напомним, во вторник, 14 февраля, в Украине практически без осадков. На севере до +2°.
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