В Украине сегодня практически без осадков, на севере днем потеплеет до +2° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 февраля, в Украине практически без осадков. На севере до +2°.
В Киеве сегодня без осадков, днем +1°. Ветер западный и северо-западный, до 7.5 м/с.
Во Львове 14 февраля переменная облачность, днем -3°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
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В Луцке без сегодня без осадков. Температура воздуха -2°. Ветер западный и северо-западный, до 5.3 м/с.
В Виннице во вторник переменная облачность. Температура днем -3°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура -1°, ветер западный и северо-западный, до 7.3 м/с.
В Харькове во вторник пройдет снег, температура днем -2°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
В Днепре сегодня снегопад. Температура -2°. Ветер западный и северо-западный, свежий.
В Симферополе без осадков. Температура днем -3°. Ветер переменный, до 6.1 м/с.
Жителям Мариуполя обещают снегопад, температура днем -2°. Ветер западный и северо-западный, до 7.3 м/с.
В Краматорске во вторник пройдет снег, температура -2°, переменный, свежий.
В Северодонецке сегодня пройдет снег. Температура днем -3°. Ветер западный и юго-западный, до 6.5 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+23°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +12°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+20°... +11°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+19°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+22°... +10°
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Черновцы+28°... +14°