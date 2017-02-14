В Украине сегодня практически без осадков, на севере днем потеплеет до +2° (карта)

08:04, 14 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 февраля, в Украине практически без осадков. На севере до +2°.

УНИАН
На севере днем потеплеет до +2° / УНИАН

В Киеве сегодня без осадков, днем +1°. Ветер западный и северо-западный, до 7.5 м/с.

Во Львове 14 февраля переменная облачность, днем -3°. Ветер западный и северо-западный, слабый. 

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В Луцке без сегодня без осадков. Температура воздуха -2°. Ветер западный и северо-западный, до 5.3 м/с. 

В Виннице во вторник переменная облачность. Температура днем -3°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура -1°, ветер западный и северо-западный, до 7.3 м/с. 

Прогноз на 14 февраля / УНИАН
Прогноз на 14 февраля / УНИАН

В Харькове во вторник пройдет снег, температура днем -2°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

В Днепре сегодня снегопад. Температура -2°. Ветер западный и северо-западный, свежий. 

В Симферополе без осадков. Температура днем -3°. Ветер переменный, до 6.1 м/с.

Жителям Мариуполя обещают снегопад, температура днем -2°. Ветер западный и северо-западный, до 7.3 м/с.

В Краматорске во вторник пройдет снег, температура -2°, переменный, свежий. 

В Северодонецке сегодня пройдет снег. Температура днем -3°. Ветер западный и юго-западный, до 6.5 м/с. 

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