В результате схода лавины во Франции погибли четыре человека

Рядом с горнолыжным курортом Тинь во французских Альпах сошла лавина.

Во французских Альпах сошла лавина / Фото УНИАН

Погибли не менее четырех человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.

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Всего лавина накрыла девять человек. Двух удалось найти живыми, поиски еще трех людей продолжаются, передает "Русская служба BBC".

Лавина шириной в 400 метров сошла в той части курорта, где нет подготовленных трасс. Обычно в таких местах катаются любители экстремальных ощущений.

Напомним, один человек погиб в результате схода мощной снежной лавины в горах на севере Италии в провинции Кунео близ границы с Францией.