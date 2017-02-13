В результате схода лавины во Франции погибли четыре человека

16:20, 13 февраля 2017
715

Рядом с горнолыжным курортом Тинь во французских Альпах сошла лавина.

В Украину идет похолодание / Фото УНИАН
Во французских Альпах сошла лавина / Фото УНИАН

Погибли не менее четырех человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.

Более 50 человек погибли в Пакистане и Афганистане из-за снежных лавин

Всего лавина накрыла девять человек. Двух удалось найти живыми, поиски еще трех людей продолжаются, передает "Русская служба BBC".

Лавина шириной в 400 метров сошла в той части курорта, где нет подготовленных трасс. Обычно в таких местах катаются любители экстремальных ощущений.

Напомним, один человек погиб в результате схода мощной снежной лавины в горах на севере Италии в провинции Кунео близ границы с Францией.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека
В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов
Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Украине: без адской жары и с волной гроз
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +29°
Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео) Сильный ливень затопил улицы и станции метро в Париже (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
88 %
757 мм
2.1 м/с
62 %
Лента новостей