Синоптики рассказали о скором потеплении до +13°

16:18, 13 февраля 2017
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23 февраля дневная температура может подняться до 13° тепла.

фото УНИАН
По прогнозам синоптиков, 23 февраля может потеплеть до +13°/ УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра в Facebook.

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"С конца недели ждем вторжения теплой воздушной массы! Температура в течение суток будет колебаться около 0°. А если заглянуть еще дальше, то тепло будет набирать силы и 23 февраля дневная температура может подняться до 6°-13° тепла! При этом дождливо", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине практически без осадков. На выходных на юге потеплеет до +6°.

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