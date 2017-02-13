Синоптики рассказали о скором потеплении до +13°

23 февраля дневная температура может подняться до 13° тепла.

По прогнозам синоптиков, 23 февраля может потеплеть до +13°/ УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра в Facebook.

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"С конца недели ждем вторжения теплой воздушной массы! Температура в течение суток будет колебаться около 0°. А если заглянуть еще дальше, то тепло будет набирать силы и 23 февраля дневная температура может подняться до 6°-13° тепла! При этом дождливо", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине практически без осадков. На выходных на юге потеплеет до +6°.